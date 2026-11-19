Украинский продюсер Маргарита Сичкарь предложила Алле Пугачевой сотрудничество в создании художественной книги о жизни певицы. Как рассказала Сичкарь в интервью блогеру Маричке Довбенко, она давно мечтает реализовать этот проект, считая артистку «ходячей энциклопедией событий», которая до сих пор не написала мемуаров.

Чтобы передать свое предложение, продюсер воспользовалась связями знакомых, проживающих по соседству с Пугачевой на Кипре и периодически пересекающихся с ее супругом-иноагентом Максимом Галкиным* во время авиаперелетов. Сичкарь разработала концепцию под названием «Алла: продолжение следует…», визуализировала ее с помощью нейросетей и отправила материалы в большом конверте.

Ранее продюсер уже упускала шанс лично познакомиться с кумиром, не решившись заговорить с ней, когда они сидели рядом на одном из мероприятий. На данный момент ответа от певицы на дерзкое предложение пока не последовало.

* признан в РФ иностранным агентом.