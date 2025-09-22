Хоккеист умер во время матча в Москве

В Москве во время матча скончался хоккеист любительской команды «Люблино» Василий Карташов. Об этом сообщила пресс-служба Ночной хоккейной лиги (НХЛ) России.

Хоккейный матч проходил против команды «Белые Медведи ЕР» в рамках регионального этапа дивизиона «Лига надежды». Во время встречи спортсмену стало плохо, и игра была остановлена.

К Карташову немедленно подошла дежурная бригада скорой помощи. Также ему вызвали реанимационную группу. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь хоккеиста не удалось. Причина смерти пока не уточняется.

Карташов выступал за «Люблино» с 2016 года и был опытным игроком. Руководство лиги и организаторы соревнований выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Игроки и тренеры команд соперников почтили его память.

