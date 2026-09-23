Холм и «око»: в Дорогомилово построят деловой комплекс на 5,5 тыс. рабочих мест

Столичные власти согласовали архитектурную концепцию административно-делового комплекса в районе Дорогомилово на западе Москвы. Объект общей наземной площадью 58,5 тыс. кв. м возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как уточнил глава градостроительного комплекса Москвы Владимир Ефимов, два разновысотных здания будут восприниматься как единая композиция и органично завершат сложившийся рельеф улицы Поклонная. В новом комплексе появится дополнительная деловая инфраструктура, что позволит создать порядка 5,5 тыс. рабочих мест. Проектом предусмотрены современные офисные пространства, помещения для торговли и общественного питания, просторные лобби и подземный паркинг.

Бизнес-центр построят по адресу: ул. Поклонная, владение 5. В пешей доступности находится городской вокзал «Кутузовская», объединяющий Филевскую линию метро, МЦК и МЦД-4, а также станция МЦД-4 «Поклонная». Транспортную доступность обеспечивают удобный выезд на Кутузовский проспект и близость ТТК.

Архитектурный облик зданий, по данным пресс-службы, основан на образах природного ландшафта и учитывает особенности окружающей среды. Визуальной доминантой станет 20-этажный корпус с обтекаемым силуэтом, напоминающий холм: его объем постепенно сужается к верхним этажам, а на фасаде предусмотрен акцентный элемент «око». На верхних уровнях разместятся открытые террасы с панорамными видами на город. Второй корпус высотой девять этажей отличается плавными линиями и скругленными углами, его украсят пилоны, подчеркивающие мягкий силуэт.

Для облицовки используют структурное остекление, стеклофибробетон и металлические элементы в натуральных оттенках. Благодаря отражающим свойствам стекла внешний облик зданий будет меняться в зависимости от освещения и времени суток. Значительную часть территории займет комплексное благоустройство с организацией общедоступного комфортного общественного пространства.