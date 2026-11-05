Холодные батареи и отпуск: как жителям Кузбасса вернуть деньги за ЖКХ

Жители Кемеровской области вправе уменьшить суммы в квитанциях за ЖКУ, если услуги оказывали с нарушениями или квартира пустовала во время отпуска. Об этом напомнили в министерстве ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса, сообщает kuzbass.aif.ru .

Первое основание для перерасчета — отклонение от нормативов: холодные батареи зимой, едва теплая вода из крана вместо горячей, частые и длительные отключения света и воды сверх допустимых лимитов. Размер скидки или списания в таком случае рассчитывают индивидуально — он зависит от того, насколько сильно и как долго коммунальщики нарушали стандарты.

Второй распространенный случай — поездки и отпуска. Если собственник или члены семьи отсутствовали дома более пяти календарных дней подряд (день отъезда и возвращения не учитываются), плату за услуги, которые считаются по числу прописанных, можно пересчитать. Заявление подают либо заранее, либо не позднее 30 дней после возвращения. Главное условие — приложить документы, подтверждающие поездку: билеты, чеки из гостиницы, справку из командировки или больницы. Для коррекции начислений нужно обращаться в управляющую компанию или напрямую к ресурсоснабжающей организации. Отслеживать статус обращения удобнее всего через мобильное приложение «Госуслуги Дом».