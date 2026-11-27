Ремонт в доме № 4 на проспекте Ленина в Ярославле затянулся, а в ноябре многие квартиры остаются холодными. Об этом редакции 76.RU пожаловались жильцы коммуналки. В мэрии пояснили, что работы ведет ООО «Строймонтаж» с 25 августа 2026 года.

По данным городской администрации, подрядчик уже сделал капитальный ремонт внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, а ремонт системы водоотведения только запланирован. Отопление запущено во втором и третьем подъездах и частично в первом и четвертом. Сейчас, по данным на 25 ноября, подрядчик завершает ремонт теплоснабжения в первом и четвертом подъездах по мере того, как собственники предоставляют доступ в комнаты нескольких квартир. В доме 27 квартир, 20 из них коммунальные. В 2032 году зданию исполнится 100 лет, жильцы не первый год добиваются признания его аварийным.

Редакция направила запрос в «Строймонтаж», но ответа не получила, главный инженер на звонки не отвечал. Субподрядчик ООО «Эксперт» сообщил, что работы по инженерным сетям идут по проекту и графику с учетом фактического доступа к коммуникациям, а ход ремонта комментировать должен генподрядчик.