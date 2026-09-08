Хотели укрепить стопы, а получили боль: почему «босоногая» обувь опасна при резком переходе

Травматолог-ортопед Эльдар Мустафаев в беседе с Lenta.ru предупредил, что резкий переход на «босоногую» обувь может привести к болям в стопах. По его словам, такая обувь почти не ограничивает движения стопы, из-за чего резко меняется работа мышц и сухожилий.

Врач пояснил, что при смене привычной нагрузки за один день могут появиться боли в стопах, икроножных мышцах и в области ахиллова сухожилия. Иногда дело доходит до перегрузочных травм. При этом Мустафаев отметил, что даже плавный переход вряд ли обойдется без новых ощущений: небольшая мышечная усталость — нормальная реакция, поскольку стопа получает непривычную нагрузку.