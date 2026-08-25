Хотели выиграть честно, но сорвались: пьяные петербуржцы взломали автомат с игрушками и попались за 5 минут

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, похитивших плюшевые игрушки из автомата на Думской улице. Об этом сообщает сайт 78.ru со ссылкой на ГУ Росгвардии по Северной столице и Ленинградской области.

По данным ведомства, 21-летний и 23-летний жители города попытались честно выиграть приз, но попытка не удалась. Тогда они взломали автомат, достали несколько игрушек и скрылись. Сотрудники торгового центра обратились в полицию.

Подозреваемых нашли уже через пять минут на остановке общественного транспорта и задержали. Похищенное изъяли. Отмечается, что в момент преступления молодые люди были пьяны. Их доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.