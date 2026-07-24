Хотите разбить клумбу у дома? Эксперт по ЖКХ предупредил о штрафе от 5 тысяч и требовании все убрать

Жильцы многоквартирных домов, решившие разбить клумбу во дворе, могут столкнуться с административным штрафом от 5 тысяч рублей и требованием демонтировать цветник. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с « Абзацем ».

По словам эксперта, сами по себе цветы не являются нарушением — риск возникает из-за места и способа обустройства. Претензии возможны, если человек незаконно занимает часть общедомовой территории, единолично меняет благоустройство двора или повреждает городские зеленые насаждения. Бондарь пояснил, что участок под домом вместе с элементами озеленения относится к общему имуществу собственников, и решение о размещении таких объектов принимается на общем собрании. Личная инициатива жильца не дает права отгораживать место под цветник — нужны согласованная локация и протокол собрания.

Эксперт уточнил, что размер штрафа для граждан составит 1–1,5% кадастровой стоимости занятой земли, но не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, применяется диапазон от 5 до 10 тысяч. При занятии части участка процент рассчитывается пропорционально ее площади. Однако одной лишь посадки цветов для наложения взыскания недостаточно — проверяющим необходимо установить отсутствие правовых оснований и факт фактического использования земли.

Сумма наказания варьируется в зависимости от региона. Например, в Санкт-Петербурге за повреждение или уничтожение зеленых насаждений предусмотрен штраф для граждан от 4 до 5 тысяч рублей. Бондарь подчеркнул, что эта мера относится именно к повреждению растений и не означает, что любая несогласованная клумба карается аналогично. В других городах состав нарушения и размер штрафа могут отличаться — это определяется местным законодательством и правилами благоустройства.