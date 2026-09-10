Хотите выйти из зоны комфорта? Якутия ждет: сколько стоит неделя в самом холодном регионе России

Якутия возглавила топ аутентичных туристических направлений и стала международным хабом для любителей острых ощущений, пишет Forbes . Интерес подогревают вирусные ролики иностранных блогеров об экстремальной жизни: купание в проруби при минус 50, знакомство с шаманами и обряд очищения Алгыс набирают десятки миллионов просмотров.

По оценкам регионального агентства развития туризма, в 2026 году Якутию могут посетить около 20 тыс. иностранцев — на несколько тысяч больше, чем в 2025-м. Ведущая телеканала «Ключ» Ольга Гульчак рассказала, что попала в Якутск в командировку и осталась под большим впечатлением: понравился город, ощущался север, а ещё она смогла погладить северного оленя.

В первом полугодии 2026 года россияне совершили более 3 млн поездок в регионы Крайнего Севера и потратили там ₽45 млрд. По данным Ozon Travel, авиабилеты в Якутск стали покупать вдвое чаще, а спрос на местные отели вырос в 1,5 раза. Тревел-блогер Тимур Юсупов отметил, что едет на Север за настоящей русской зимой и ледовыми городками, а летом его привлекают бескрайние просторы и дикие якутские лошади.

Иностранные блогеры снимают экотропы и сплавляются по горным рекам. Однако Север требует подготовки: в половине населённых пунктов нет отелей в привычном понимании, не хватает сервиса, а до некоторых районов можно добраться только на вертолёте или по воде.

Президент АТОР Сергей Ромашкин оценил недельный тур в Якутск в ₽70–75 тыс. с проживанием, питанием и перелётом. Билеты из Москвы туда-обратно стоят от ₽25 тыс. до ₽60 тыс., отели — около ₽10 тыс. в сутки на двоих, развлечения — ₽10–15 тыс. В итоге турист укладывается в ₽60–70 тыс. за неделю. За первое полугодие 2026 года туристический налог в Якутске собрал рекордные ₽8 млн — втрое больше, чем годом ранее.