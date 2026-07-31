Храм на Чернова стал предметом спора: приход подал в суд на администрацию Новоалтайска

Арбитражный суд Алтайского края принял к производству иск прихода Святителя Николая Новоалтайска к городской администрации. Православная община требует признать за ней право собственности на здание храма по улице Чернова, 27. Об этом свидетельствуют материалы картотеки суда.

Иск поступил 7 июля. Местная религиозная группа, входящая в Барнаульскую епархию, настаивает на признании права собственности на храм. Предварительное заседание назначено на 4 августа. По данным онлайн-карт, там располагается Храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, площадью 67,1 квадратных метра. Согласно информации православного портала «Вера и Любовь», храм основали в 2015 году, завершили строительство и освятили в феврале 2018 года. Его также называют Никольской, Николаевской или Свято-Никольской церковью.