Религиовед Роман Лункин в беседе с газетой « ВЗГЛЯД » прокомментировал прогнозы американских исследователей о том, что к 2035 году ислам может стать самой массовой религией в мире. Эксперт подчеркнул, что подобные демографические расчеты весьма условны, а наблюдаемый кризис исторических конфессий не следует трактовать как глобальный упадок христианства, которое не исчезает, а меняет географию.

Согласно прогнозам, рост мусульманского населения обусловлен демографией: в 2020–2025 годах на одну мусульманку приходилось в среднем 3,1 ребенка против 2,5 у христианки. К 2070 году численность мусульман может увеличиться на 1,6 млрд человек, тогда как христиан — лишь на 792 млн. При этом в США ожидается наиболее резкое сокращение числа верующих (с 217 до 174 млн), а центр христианского мира сместится в страны Африки к югу от Сахары, где к концу века будет проживать 54% всех христиан.

‎«Христианство переместилось на Глобальный Юг, особенно в Африку и Латинскую Америку», — отметил Лункин, связав эти процессы с формированием многополярного мира и утратой Западом монополии на доминирование.

Религиовед уверен, что в мировом масштабе между двумя религиями скорее установится паритет, а доля мусульман в Европе не превысит 10%. Он также предостерег от смешения понятий: кризис традиционного католицизма в Латинской Америке компенсируется ростом протестантизма. Более того, прибывающие мигранты могут стать новой аудиторией для христианской миссии, жизнеспособность которой, по словам эксперта, уже доказана деятельностью Африканского экзархата РПЦ.