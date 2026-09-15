Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru предупредила, что при неправильном соблюдении кето-диеты может развиться состояние, известное как кетогрипп. По ее словам, оно напоминает грипп, но связано не с вирусом, а с изменениями в обмене веществ и потерей жидкости.

Медик объяснила, что при резком сокращении углеводов организм начинает использовать жиры и белки как источник энергии. Вместе с жидкостью он теряет важные электролиты — калий, натрий, магний и кальций. Это может вызывать головную боль, слабость, усталость, ломоту в теле и другие симптомы, похожие на грипп.

Диетолог отметила, что при таком состоянии важно соблюдать питьевой режим, употреблять щелочное питье, добавить в рацион зеленые овощи и несладкие ягоды, а также временно снизить физическую нагрузку и избегать стресса. Соломатина подчеркнула, что кето-диета противопоказана людям с панкреатитом, гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.