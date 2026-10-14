Хургада и Шарм под прицелом? Почему Израиль призвал покинуть Египет

Эксперт Гордиец: 4-й уровень опасности в Египте касается только израильтян

Общество

Совет национальной безопасности Израиля присвоил Египту, включая Синайский полуостров, максимальный 4-й уровень опасности и призвал своих граждан немедленно покинуть страну. Об этом сообщает Egypt Independent.

Причиной названо резкое обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке и рост рисков терактов и антиизраильских демонстраций. В список стран с 4-м уровнем также вошли Иордания и Катар. Гражданам Израиля рекомендовано отказаться от иврита в общественных местах, не публиковать геолокации и избегать массовых скоплений людей. При этом российские туроператоры фиксируют рост спроса на туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Главный редактор портала Турпром Александр Гордиец назвал присвоение Египту 4-го уровня опасности геополитическим сигналом. Он напомнил, что индустрия туризма Египта исторически была главной мишенью радикальных группировок, а атаки на иностранцев использовались как инструмент экономического шантажа. Гордиец привел хронику крупнейших терактов, включая резню в Луксоре в 1997 году, взрывы в Шарм-эль-Шейхе в 2005-м и катастрофу рейса Metrojet над Синаем в 2015-м, унесшую жизни 224 человек. По его словам, нынешний 4-й уровень опасности носит узконаправленный характер и касается исключительно граждан Израиля. Для россиян прямых угроз на курортах Красного моря нет: МИД РФ и Минэк не вводили запретов, а туроператоры продолжают наращивать полетные программы.

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