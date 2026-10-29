«Хватит ли моральных сил»: Ольга Шукшина идет к главврачу из-за утечек о здоровье матери
Ольга Шукшина обратится к главврачу из-за публикаций о здоровье матери
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина намерена обратиться к главному врачу из-за публикаций о здоровье матери. Об этом она рассказала интернет-изданию «Абзац». По ее словам, она хочет задать главврачу вопросы и попросить объяснить, что происходит, однако не уверена, хватит ли у нее моральных сил заниматься этим вопросом.
Актриса призналась, что регулярные сообщения о здоровье матери вызывают у нее тяжелые переживания. Она отметила, что не готова постоянно подтверждать или опровергать публикации, посвященные состоянию Федосеевой-Шукшиной. Таким образом, речь идет о попытке выяснить источник появления подробностей о здоровье артистки и о желании прекратить поток сообщений, которые ложатся на семью тяжелым грузом.