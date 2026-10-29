«Хватит ли моральных сил»: Ольга Шукшина идет к главврачу из-за утечек о здоровье матери

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина намерена обратиться к главному врачу из-за публикаций о здоровье матери. Об этом она рассказала интернет-изданию «Абзац». По ее словам, она хочет задать главврачу вопросы и попросить объяснить, что происходит, однако не уверена, хватит ли у нее моральных сил заниматься этим вопросом.