Хвост до трамвайного депо: десятки машин выстроились в гигантскую очередь на заправку в Челябинске

Утром 15 июля возле АЗС «Лукойла» у ТРК «Горки» в Челябинске выстроилась огромная очередь. По словам очевидцев, хвост растянулся от улицы Артиллерийской до трамвайного депо и занял крайнюю правую полосу на Труда, передает 74.RU .

Заместитель губернатора Татьяна Кучиц признала, что основная нагрузка ложится на заправки в ключевых точках и оживленных районах, и попросила водителей по возможности выбирать время вне часа пик, а также пользоваться менее загруженными станциями и приложениями для отслеживания наличия топлива.

По ее словам, поставки осуществляются регулярно, основные поставщики подтверждают запасы, однако сохраняются логистические сложности с подвозом и сливом топлива, а плечо доставки от базы до АЗС составляет минимум 30 километров, при этом слив бензовоза занимает более двух часов. Власти настаивают, что ситуация с топливом в регионе стабильнее, чем в других субъектах, и призывают водителей сохранять спокойствие, уважать персонал и друг друга.