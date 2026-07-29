Идеальный порядок и телефон на кухне: мать погибшего студента требует правды о последнем вечере сына

В Новосибирске продолжают выяснять обстоятельства гибели 18-летнего студента Ильи Сафронова, которого с тяжелыми травмами нашли под окнами съемной квартиры. После нескольких дней в коме молодой человек скончался, не приходя в сознание. Его мать добивается полной проверки произошедшего. Об этом пишет « КП-Новосибирск ».

Женщина рассказала, что не хочет никого обвинять, а хочет лишь узнать правду и установить причину смерти сына. После трагедии она обнаружила в квартире идеальный порядок, который показался ей необычным. Удивило и то, что телефон сына остался на кухне, хотя он практически никогда с ним не расставался. По словам друзей, в тот вечер компания находилась на кухне, молодые люди выпивали и слушали музыку, после чего Илья вышел из комнаты, и что произошло дальше — никто объяснить не смог. Мать погибшего уже обратилась в Следственный комитет, однако решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения результатов медицинской экспертизы.