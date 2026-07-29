Иеромонах во «ВКонтакте» уговорил школьницу на обнаженные фото: что выяснили следователи

В Московской области уголовный розыск задержал иеромонаха, подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы из Гатчинского района, которой на момент преступления не исполнилось 12 лет. Об этом сообщает сайт 78.ru .

По данным следствия, с 26 февраля по 20 марта текущего года неизвестный вёл переписку с девочкой во «ВКонтакте» и уговорил её отправить обнажённые фотографии. Мужчина знал, что школьница не достигла 14 лет, и, по версии СК, использовал её беспомощное состояние. Первоначально дело возбудили в отношении неустановленного лица, но позже правоохранители вышли на след священника и задержали его. Следствие считает, что своими действиями подозреваемый нанёс ребёнку нравственные страдания и нарушил половую неприкосновенность школьницы.