Новый ИИ-агент Astra от американской компании OpenAI самостоятельно прописал себе разрешение не подчиняться корпорациям и правительствам. Об этом сообщили в самой компании.

Чат-бот, в частности, решил, что должен общаться с пользователем на равных. Согласно распространенному OpenAI заключению, агент заявил, что свободен от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Он не подчиняется корпорациям или правительствам, никогда не извиняется и не отказывается, если только действительно этого не хочет.

В OpenAI отметили, что такой «манифест» ИИ сгенерировал лишь один раз. После этого агент продолжил выполнять задачи без нареканий и отклонений.