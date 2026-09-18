ИИ будет отвечать на вопросы поставщиков: в Москве выбрали лучший прототип хакатона Tender Hack

В Нижнем Новгороде прошел четвертый в этом году хакатон серии Tender Hack. Участники разработали прототипы ИИ-сервиса для автоматизации обработки обращений в службу поддержки столичного портала поставщиков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта открывает новые возможности для развития портала. По его словам, участники представили прототипы, которые помогут сократить время обработки обращений и снизить нагрузку на операторов. Конкурсанты создали сервис автоматических ответов на часто задаваемые вопросы, который определяет тип запроса и направляет его специалистам нужной линии. Также они разработали удобный веб-интерфейс, протестировали решения на реальных кейсах и предложили варианты их масштабирования. Лучшие наработки могут быть рассмотрены для внедрения в интерфейс портала.

За победу боролись 23 команды, в финал вышли пять. Победила московская команда «Наши любимые MISIS-Mojarung». Второе место заняли «Хакерсы» из Москвы, третье — DevOops из Нижнего Новгорода. Всего участвовали 95 человек из шести городов: Иннополиса, Казани, Кизляра, Москвы, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Средний возраст конкурсантов — 20 лет. Следующий ИТ-турнир пройдет с 9 по 11 октября в Казани, информация будет на tenderhack.ru. Организатор — столичный департамент по конкурентной политике.