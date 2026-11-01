В США и Европе компании начали возвращать сотрудников, которых ранее уволили ради внедрения искусственного интеллекта. Как пишет Associated Press , тренд уже получил название «ИИ-бумеранг». Например, Ford вернула или повысила 350 инженеров после того, как нейросети не оправдали ожиданий и не справились с контролем качества. Шведская Klarna снова набирает людей в поддержку, признав, что слишком сильно полагалась на чат-ботов.

Выяснилось, что ИИ не всегда способен заменить человеческий опыт, эмпатию и принятие сложных решений. Сами руководители говорят, что нейросети не справляются с критическим мышлением и креативностью — здесь нужны люди. Теперь возвращающиеся специалисты требуют более высоких зарплат и гарантий, что их снова не уволят из-за ИИ. Таким образом, по данным AP, «ИИ-бумеранг» стал реакцией на переоценку возможностей автоматизации: компании возвращают опытных сотрудников и вынуждены предлагать им более выгодные условия.