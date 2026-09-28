ИИ на страже экологии: как Москва следит за воздухом и водой?

Ушаков: ИИ контролирует экологию Москвы в режиме реального времени

Общество

В Москве экологический контроль усилили с помощью искусственного интеллекта. Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Михаил Ушаков рассказал, что под ИИ понимают несколько технологий: видеоаналитику, машинное обучение и генеративные модели. Система использует данные камер, датчиков и фотоловушек, что помогает отделять значимые сигналы от цифрового шума, передает MK.RU.

Ушаков отметил, что в городе контролируют воздух, воду, зелёные насаждения и почву. Автоматизированные станции и датчики фиксируют нарушения в реальном времени и служат источником статистики для моделирования процессов. Для точечного контроля в зонах влияния промышленных предприятий работают три передвижные экологические лаборатории в режиме 24/7. Они анализируют более 10 приоритетных загрязняющих веществ онлайн и отбирают пробы для лабораторного анализа по более чем 120 показателям.

Комплексный подход — стационарные посты, мобильные лаборатории и прогнозная аналитика на базе ИИ — позволяет предприятиям корректировать технологические процессы и предотвращать нарушения до их возникновения. Внедрение таких систем снижает экологическую нагрузку на город.

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