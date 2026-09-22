ИИ наступает: какие профессии в аналитике и администрировании исчезнут первыми?

Искусственный интеллект оказывает наибольшее влияние на профессии в сфере администрирования и аналитики и способен заменить часть сотрудников, занятых такой работой. Такое мнение в беседе с сайтом « Финансы Mail » высказал экономист и преподаватель ИМЭС Илья Мосягин. При этом он уточнил, что ротация не будет полной и безоговорочной.

Мосягин согласился с тезисом, прозвучавшим на Московском финансовом форуме, о том, что ИИ сильнее всего влияет именно на эти направления. По его словам, в первую очередь речь идет о специалистах, чья деятельность связана с обработкой больших массивов данных, подготовкой отчетности, первичным анализом и рутинными административными процедурами.

Эксперт подчеркнул, что автоматизация этих функций потребует существенного контроля со стороны человека. Алгоритмы не несут ответственности за ошибки, а последствия неверных решений в экономике и управлении могут быть крайне серьезными.