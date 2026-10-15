ИИ покупает билеты, но кибербезопасники против: что сказал Маск?

Илон Маск одобрил покупку авиабилетов с помощью ИИ и заявил, что SpaceX компенсирует ущерб при возможных ошибках. Об этом сообщает Tourdom.ru со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

Предприниматель отреагировал на историю пользователя, который поручил чат-боту Grok забронировать билет и передал ему фотографию банковской карты. Возможность использовать нейросеть для оформления онлайн-заказов Маск предложил в соцсети X незадолго до этого. Автор публикации последовал совету: Grok уточнил условия, убрал дополнительную страховку, оформил билет и прислал маршрутную квитанцию в PDF. По словам мужчины, воспользоваться ИИ оказалось проще, чем самостоятельно разбираться с сайтом авиакомпании.

Маск заверил, что SpaceX покроет возможный ущерб, если нейросеть ошибется при оформлении или произойдет утечка данных карты. Он отметил, что подобных инцидентов пока не было.

Тем не менее специалисты по кибербезопасности обеспокоены тем, что пользователи отправляют ИИ фотографии платежных карт. Дополнительные вопросы возникли после эксперимента самого Маска: при тестировании Grok на заказе конструктора LEGO он случайно раскрыл на скриншоте адрес своего офиса безопасности. После публикации блогеры попытались отменить его заказ.