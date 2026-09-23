ИИ снижает риски банка, но повышает хрупкость рынка: объяснение эксперта

Налоговый советник и основатель «Бухгалтерского бюро Анны Веденеевой» Анна Веденеева считает, что главная опасность искусственного интеллекта в финансовом секторе связана не с выходом машин из-под контроля, а с их синхронностью. Об этом она рассказала Агентству городских новостей « Москва ».

По ее словам, если сотни банков и фондов используют похожие модели, обученные на схожих данных, и одинаково реагируют на один сигнал, любой шок может усиливаться лавинообразно. Веденеева назвала это не восстанием машин, а синхронностью машин.

Эксперт отметила, что ИИ в финансах переходит от экспериментов к промышленной эксплуатации. Банки, страховые компании и управляющие активами применяют его во внутренних процессах, включая клиентский сервис и подготовку отчетности. Эффект уже измерим: сокращаются издержки, ускоряются процессы, растет точность прогнозов. Однако, по мнению Веденеевой, есть парадокс: ИИ снижает риски отдельного института, но может повышать хрупкость всей системы.

Положительный сценарий, добавила она, уже очевиден. ИИ делает финансы доступнее, быстрее и персонализированнее, помогает выявлять мошенничество в реальном времени, расширяет кредитование для людей без кредитной истории, автоматизирует комплаенс и снижает операционные ошибки. В обозримом будущем эксперт ожидает переход от ИИ-ассистентов к агентным системам, которые смогут самостоятельно проводить платежи, управлять ликвидностью и перестраивать портфели.

Дополнительные риски Веденеева видит в непрозрачности решений, концентрации у нескольких поставщиков, ответственности за ошибки алгоритмов и регуляторном отставании. По ее словам, будущее финансов зависит не от скорости внедрения ИИ, а от того, насколько разнообразно и управляемо это будет сделано. Она призвала использовать гетерогенные модели, обязательный человеческий контроль для критических решений, стресс-тестирование ИИ-систем и понятные правила игры. ИИ должен стать страховкой от хрупкости, а не ее новым источником, заключила эксперт.