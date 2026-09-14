Нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с телеканалом « Краснодар » объяснила, почему искусственный интеллект составляет меню быстрее специалиста. По ее словам, ИИ создает лишь черновик рациона, тогда как нутрициолог выполняет более сложную работу.

Гузман отметила, что нейросеть справляется с задачей менее чем за минуту, а специалисту требуется около 44 минут. Однако, по ее словам, речь идет о разных процессах. ИИ быстро генерирует текстовый черновик, а специалист анализирует исходные данные, рассчитывает потребности, проверяет порции и оценивает, подходит ли рацион для конкретной медицинской задачи.

Нутрициолог подчеркнула, что если ко времени работы ИИ добавить проверку калорийности, состава нутриентов и безопасности рациона, разница уже не будет выглядеть столь однозначной.