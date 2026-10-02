ИИ, телемедицина и аутизм: главные приоритеты комитета Госдумы по здоровью

Депутат Башанкаев: приоритет медицины — вернуть врача к пациенту

Общество

Комитет Госдумы по охране здоровья определил приоритеты работы: вернуть врача к пациенту и улучшить лекарственное обеспечение. Об этом RTVI рассказал депутат Бадма Башанкаев.

Он отметил, что люди оценивают медицину не по числу построенных ФАПов, а по тому, как быстро попадают к нужному специалисту и получают анализы. Качество лечения не должно зависеть от места жительства — здесь помогут искусственный интеллект и телемедицина.

Еще один приоритет — дебюрократизация. Башанкаев считает, что цифровые технологии способны взять на себя часть рутины, освободив время для общения с пациентом. Врач, по его словам, не должен быть придатком к клавиатуре: пациент ждет понимающего и образованного специалиста, который ответит на вопросы. Парламентарий предложил подписывать информирование и согласия дистанционно электронной подписью, чтобы не тратить время на бумаги. При этом он предупредил: бюрократию нельзя превращать в электронную — цифра должна служить человеку.

Комитет также займется расширением лекарственной помощи, в том числе для пациентов с редкими заболеваниями. В фокусе остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, ХОБЛ, диабет и болезни почек. Отдельное направление — несовершеннолетние с аутизмом: государство должно помогать таким семьям, а дети — социализироваться, чтобы в будущем обслуживать себя самостоятельно.

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