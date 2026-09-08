Декан факультета МГППУ Дмитрий Деулин в разговоре с kp.ru предупредил, что увлечение искусственным интеллектом может привести к цифровому аутизму. По его словам, нейросети способны усиливать социальную изоляцию.

Эксперт пояснил, что частое общение с ИИ вместо живых людей приводит к развитию эмоционального отчуждения, характерного для аутизма. Наблюдения показывают: отказ от традиционных способов коммуникации в пользу нейросетей может снижать эмпатию — способность понимать и чувствовать эмоции другого человека, сопереживать ему.

Деулин также отметил, что дружба и даже любовные отношения сейчас все чаще переходят в формат виртуальной реальности. Это, по его мнению, еще один тревожный сигнал изменения социальных связей под влиянием технологий.