Икону, перед которой 26 верующих увидели Христа, несут через Москву в Калмыкию: что известно о святыне и кресте

Икону «Явление Христа Спасителя в Элисте» передали генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову. Святыня будет участвовать в Московском крестном ходе 6 сентября, после чего 9 сентября ее доставят в Калмыкию. Об этом стало известно на пресс-конференции ТАСС, посвященной 80-летию события, передает РИА «Калмыкия».

Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал явление иконы символом того, что страна благословлена. Архиепископ Юстиниан передал правнучке свидетеля явления Семена Бондаренко Дарье нетленный крест, который находился в руках ее прадеда при захоронении.

Борис Корчевников напомнил, что в 1946 году в Элисте и округе действовала только одна церковь — Крестовоздвиженская. Именно там, по его словам, Создатель явился 26 верующим. Он поблагодарил Бату Хасикова и владыку Юстиниана за сохранение памяти о событии.

В ходе пресс-конференции показали видеообращение священника и православного блогера Иоанна Попова. Он намерен пройти 17 километров — путь, которым Семен Бондаренко каждую неделю ходил на богослужение, — посвятив его памяти свидетеля и 80-летию явления. После Московского крестного хода отец Иоанн выразил готовность принять крест у правнучки и доставить его в Калмыкию, пронеся святыню от Троицкого до Элисты.