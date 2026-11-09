Иконы на берегу Суры: что церковь разрешает делать со старыми образами — и почему нельзя выбрасывать

Диакон Белохвостиков: старые иконы лучше передавать в храм, а не выбрасывать

Общество

Найденные на берегу Суры в Пензе иконы стали поводом обсудить правила обращения с православными святынями. Весной 2025 года местные жители обнаружили сверток с религиозными изображениями, оставленный неизвестным человеком. Как пишет «Главный региональный», диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков объяснил, как верующим поступать с обветшавшими образами.

По его предположению, владелец икон мог оставить их у реки не из неуважения к религии, а из-за незнания церковных традиций: вероятно, изображения пришли в негодность, и человек избавился от них привычным способом.

Белохвостиков пояснил, что в православии есть рекомендации по обращению с поврежденными святынями. Если икону невозможно восстановить или использовать, допускается ее сожжение, а оставшийся пепел следует закопать в чистом месте, где по нему не будут ходить люди и животные. Другой вариант — захоронить саму икону, предварительно завернув ее в ткань. Однако наиболее предпочтительным решением диакон назвал передачу старых образов в храм: сотрудники церкви оценят состояние предметов и определят, как с ними правильно поступить.

Священнослужитель напомнил, что раньше существовал обычай оставлять пришедшие в негодность иконы в реках, но сегодня от такой практики рекомендуют отказаться — она способна причинить вред окружающей среде. При этом возраст и повреждения не всегда означают, что религиозный предмет следует уничтожить: некоторые старинные иконы и церковные книги могут представлять историческую ценность. В подтверждение Белохвостиков привел случай со старым православным календарем, который прихожане передали в церковь и который оказался редким изданием советского времени. Поэтому верующим советуют не торопиться избавляться от старых святынь самостоятельно.

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