Имбирный чай для похудения: врач объяснил, как гингерол ускоряет обмен веществ

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с «Газетой.Ru » объяснил, как имбирный чай способствует снижению веса. По его словам, напиток помогает худеть за счет усиления термогенеза — процесса, при котором организм тратит больше энергии.

Белоусов отметил, что в имбирном чае содержится гингерол — активное вещество с противовоспалительными и противомикробными свойствами. Оно замедляет рост и размножение бактерий и вирусов. Кроме того, имбирь усиливает термогенез и увеличивает обмен веществ, что позволяет управлять массой тела.

Врач рекомендовал пить по 100 мл напитка за полчаса до завтрака или обеда. Это может ускорить метаболизм и подготовить организм к приему пищи. Однако, подчеркнул Белоусов, эффект будет умеренным и сработает только в сочетании с правильным питанием и физической активностью.