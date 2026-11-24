Профессор вирусологии Александр Чепурнов не исключил возвращения ранних штаммов COVID-19. Причина в ослаблении коллективного иммунитета к ним: в последние годы массовые заражения вызывали в основном более поздние линии вируса.

Чепурнов, руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, заявил: «Я лично опасаюсь возврата ранних вариантов коронавируса, поскольку человеческий иммунитет уже позабыл все это. А массовое переболевание не сформировало такого серьезного коллективного иммунитета к ним».

Положительно он оценил разработку поливалентной вакцины в Институте Гамалеи. В препарат вошли компоненты исходного, уханьского и дельта-вариантов. По словам эксперта, вакцина прошла необходимые испытания и получила одобрение. Он считает ее важной, потому что ранние варианты вызывали более тяжелое течение болезни и приводили к более высокой летальности.