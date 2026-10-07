Индиец автостопом доехал до Агинского дацана: 7 месяцев, 9 стран и одно большое приключение

«Агинская правда»: индийский путешественник дошел до Агинского дацана автостопом

Общество

25-летний путешественник из Индии Девиндер, отправившийся в автостопное путешествие семь месяцев назад, добрался до Забайкальского края. Об этом сообщил преподаватель тибетской медицины Агинского медицинского колледжа им. В. Л. Чимитдоржиева Батор Димчиков, его слова опубликованы в официальном канале газеты «Агинская правда».

За это время Девиндер побывал в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Китае и Монголии, после чего приехал в Россию. Его маршрут прошел через Иркутск, Улан-Удэ, Читу и Агинское. Сейчас путешественник находится в Агинском дацане, где наслаждается природой, чистым воздухом и архитектурой. По словам Димчикова, Девиндер поражен добротой и гостеприимством забайкальцев. Многие туристы, узнав о его планах посетить Россию, отговаривали его от поездки, но он все равно приехал. Теперь автостопщик планирует вернуться в Индию через Китай.

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