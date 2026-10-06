Инфаркт: почему нельзя действовать самому и какие симптомы легко спутать с отравлением?

Кардиолог Ольга Дворина в беседе с « Радио 1 » предупредила, что при инфаркте нельзя предпринимать самостоятельные действия. По ее словам, главная проблема в такой ситуации — несвоевременное обращение за медицинской помощью.

Врач подчеркнула, что человеку нельзя ничего делать самому, так как это может закончиться трагедией. Необходимо быстро вызвать скорую и дождаться ее. Симптомы инфаркта легко спутать с другими состояниями.

Дворина отметила, что при нижнем инфаркте может возникать тошнота и рвота, которые люди воспринимают как отравление, хотя это совершенно не так. Особую настороженность, по словам кардиолога, должны вызывать резкая слабость и холодный пот.