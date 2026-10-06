Инфаркт: почему нельзя действовать самому и какие симптомы легко спутать с отравлением?

Кардиолог Дворина: при инфаркте нельзя заниматься самолечением

Общество

Кардиолог Ольга Дворина в беседе с «Радио 1» предупредила, что при инфаркте нельзя предпринимать самостоятельные действия. По ее словам, главная проблема в такой ситуации — несвоевременное обращение за медицинской помощью.

Врач подчеркнула, что человеку нельзя ничего делать самому, так как это может закончиться трагедией. Необходимо быстро вызвать скорую и дождаться ее. Симптомы инфаркта легко спутать с другими состояниями.

Дворина отметила, что при нижнем инфаркте может возникать тошнота и рвота, которые люди воспринимают как отравление, хотя это совершенно не так. Особую настороженность, по словам кардиолога, должны вызывать резкая слабость и холодный пот.

Читайте также

Голод отступает медленно: ФАО оценила ситуацию с продовольствием в мире

Жительница США рассказала о браке с 29-летним мужчиной из Сенегала

Более ₽1 млрд на пособия беременным: как получить выплату в Подмосковье?

Более ₽1 млрд на пособия беременным: как получить выплату в Подмосковье?

Прощай, обществознание? В педвузы вернут профильный ЕГЭ

Прощай, обществознание? В педвузы вернут профильный ЕГЭ

Скрытые возможности полиса: что еще можно защитить при страховании жилья в Подмосковье

Лихачи на воде: в МЧС разобрали частые нарушения лодочников и напомнили о штрафах

Лихачи на воде: в МЧС разобрали частые нарушения лодочников и напомнили о штрафах

«Консультация специалиста — в течение 14 дней». Лантратова уточнила сроки медпомощи по ОМС

«Консультация специалиста — в течение 14 дней». Лантратова уточнила сроки медпомощи по ОМС

Сбитый лось может обернуться для водителя крупными расходами

В Пушкино прошел прием граждан по вопросам помощи пожилым и обустройству пандусов

В Пушкино прошел прием граждан по вопросам помощи пожилым и обустройству пандусов

«Дом — не мечеть». Фермера на Кубани оштрафовали на 10 тысяч за пятничную молитву

«Дом — не мечеть». Фермера на Кубани оштрафовали на 10 тысяч за пятничную молитву

Двигатель умирает в пробке: названа главная ошибка водителей, сокращающая ресурс мотора в городе

Двигатель умирает в пробке: названа главная ошибка водителей, сокращающая ресурс мотора в городе

«Стоимость рабочего дня выше»: как будут оплачиваться отпуск и больничный в январе

«Стоимость рабочего дня выше»: как будут оплачиваться отпуск и больничный в январе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное