Инфекционист рассказала о ключевых различиях между типами прививок от гриппа

Сезон вакцинации от гриппа вступил в активную фазу, и врачи напоминают о важности своевременной прививки. Как пояснила в беседе с REGIONS врач-инфекционист Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Елена Мескина, состав противогриппозных вакцин ежегодно обновляется в соответствии с прогнозами ВОЗ о циркулирующих штаммах.

На сегодняшний день доступны два основных типа препаратов. Трехвалентные вакцины формируют иммунитет против одного штамма гриппа А и одного штамма гриппа В, тогда как четырехвалентные обеспечивают защиту от двух штаммов типа А и двух типа В, теоретически охватывая более широкий спектр угроз.

«Поэтому теоретически [четырехвалентные вакцины] защищают от более широкого набора вариантов вируса», — сказала она.

При выборе между отечественными и зарубежными препаратами эксперт советует ориентироваться не на происхождение, а на тип вакцины.

Все разрешенные к применению вакцины, независимо от производителя, демонстрируют сопоставимую эффективность против заявленных штаммов. Эксперт напомнила, что приобретенный иммунитет является сезонным и сохраняется в течение одного эпидсезона, поэтому прививаться необходимо каждый год.

Ранее сообщалось, что около 1,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа.