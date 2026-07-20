Инициалы Долиной на паркете: что скрывается внутри квартиры за ₽200 млн, которую Лурье снова продает

Победительница громкого судебного разбирательства Полина Лурье решила продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Несмотря на решение Верховного суда в ее пользу и подготовленный дизайн-проект, новая владелица так и не переехала в жилье, где до сих пор сохранились интерьер и мебель народной артистки. с певицей Ларисой Долиной. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, передает Газета.ру.

Продажа объекта без публичной огласки

Пятикомнатная квартира площадью 236 квадратных метров в элитном московском районе Хамовники вновь оказалась в центре внимания рынка недвижимости. Как сообщает Telegram-канал Mash, новая собственница Полина Лурье выставила «квартиру раздора» на продажу. Несмотря на выигранный в декабре 2025 года судебный процесс и полученное право собственности, Лурье отказалась от планов по ремонту и заселению из-за опасений столкнуться с негативной реакцией общественности. В настоящее время сделка готовится без публичных анонсов, а потенциального покупателя — московского предпринимателя — тщательно проверяет команда юристов; обсуждаемая сумма продажи составляет ₽200 000 000.

Сохранность интерьера и предыстория конфликта

По информации источников, элитная недвижимость продается фактически в том состоянии, в котором ее оставила певица Лариса Долина. В помещении полностью сохранены:

Авторский ремонт и планировочные решения;

Меблировка и предметы антиквариата;

Напольное покрытие — штучный паркет с именными инициалами артистки.

Судебная эпопея началась в 2024 году, когда Лурье приобрела жилье у певицы за ₽112 000 000. Вскоре Долина заявила, что стала жертвой телефонных аферистов, и через суд потребовала аннулировать сделку. Споры длились около года: первоначально нижестоящие суды вставали на сторону артистки, однако в декабре 2025 года Верховный суд РФ отменил эти решения и окончательно признал право собственности за Полиной Лурье. В итоге стоимость объекта за два года увеличилась почти на 80%.