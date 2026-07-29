Иноагент Монеточка в «Человеке-пауке»: раскрыто, придется ли в России маркировать весь фильм

Композиция «Монополия» российской певицы Монеточки звучит в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Однако, по словам адвоката Сергея Жорина, это не обязывает кинотеатры самостоятельно вставлять плашку об иностранном агенте. Он пояснил, что закон № 255-ФЗ требует маркировки прежде всего для материалов, которые производит или распространяет сам иноагент. Прямой нормы о маркировке целого фильма из-за одной песни в законодательстве нет.

Решение о маркировке, добавил Жорин, принимает регулятор. Если она потребуется, предупреждение могут разместить непосредственно перед моментом звучания композиции, а не в начале всего фильма. Однако механизм маркировки отдельной песни внутри художественной картины прямо не урегулирован, поэтому юридически безопаснее решать этот вопрос на уровне дистрибьютора при получении прокатного удостоверения.

Ранее кинокритик Тамара Ходовая сообщила в Telegram, что трек Монеточки использован в новой части «Человека-паука». В 2021 году в Нью-Йорке уже появлялся билборд с изображением певицы — так Spotify поддержал женщин в музыкальной индустрии.

*признана в РФ иностранным агентом по решению Минюст