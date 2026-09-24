Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что иностранные туристы в среднем оставляют в Москве около ₽200 тыс. за поездку, тогда как расходы российских путешественников составляют порядка ₽46 тыс. Таким образом, траты зарубежных гостей почти в 4,5 раза превышают отечественные. Чиновник пояснил, что расходы включают в себя в том числе транспорт, но иностранный турист для города — это совсем другие деньги, передает ТАСС .

Вахруков также отметил высокий интерес гостей из Азии и стран Ближнего Востока к российскому общепиту. По данным ведомства, около 95% туристов из этих регионов посещают во время поездок по России кафе и рестораны. Среди путешественников из Индии и ОАЭ примерно 80% положительно оценивают местные заведения. При этом у китайских гостей российская кухня вызывает неоднозначную реакцию: 57% туристов из КНР считают традиционные блюда слишком тяжелыми. По мнению замминистра, отечественному общепиту стоит учитывать пищевые привычки зарубежных посетителей, в том числе при подаче традиционных блюд.