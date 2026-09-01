Иностранцы знают больше местных: российский город готовится к крупному международному фестивалю

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи, который соберет 10 тысяч участников из 190 стран. Однако, как показал уличный опрос журналистов «ФедералПресс» , о грядущем событии осведомлены лишь 34% горожан. Остальные две трети респондентов признались, что ничего о нем не слышали. При этом иностранные студенты и даже приезжие туристы оказались в курсе чаще, чем местные жители.

Корреспонденты «ФедералПресс» вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать, что горожане и гости столицы Урала думают о предстоящем фестивале. Опрос показал неожиданный разрыв: 66% респондентов не имеют представления о мероприятии, тогда как положительно ответили лишь 34%. В числе осведомленных оказались не только местные студенты, но и туристы из других городов, что стало для журналистов сюрпризом.

Среди опрошенных было немало учащихся УрФУ — именно в кампусе университета разместятся участники фестиваля. Большинство студентов слышали о событии, но не планируют его посещать. Причины назвали прагматичные: перевод на неудобный график учебы и временное выселение из общежития. Один из молодых людей признался, что его лишили места ради гостей, хотя подробностей о самом фестивале он не знает. При этом он оценил мероприятие как удачную рекламу города.

Иностранный студент, несмотря на языковой барьер, с энтузиазмом отозвался об Урале, учебе и самой идее фестиваля. Девушка-екатеринбурженка предположила, что наплыв туристов принесет выгоду местному общепиту и гостиницам. Старшее поколение отреагировало сдержаннее: кто-то счел мероприятие не относящимся к своим интересам, но были и те, кто назвал его полезным для обмена опытом и энергией молодых. Пожилая горожанка, хоть и узнавшая о фестивале издалека, отметила, что такие встречи важны для синергии юного поколения.