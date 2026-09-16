Инсульт не всегда бьет внезапно: невролог назвала симптомы, которые появляются за часы до приступа

Инсульт не всегда развивается внезапно. За минуты или часы до приступа у человека могут появляться кратковременное онемение, слабость, нарушения речи и зрения. Об этом « Ленте.ру » рассказала невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.

Врач перечислила симптомы, требующие немедленного вызова скорой помощи: внезапная слабость в руке, асимметрия лица, невнятная речь, проблемы с координацией, сильное головокружение, необычная головная боль. Для экспресс-диагностики она советует попросить человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу. Асимметричная улыбка, нарушение речи или опускающаяся рука указывают на критическое состояние, при котором счет идет на минуты.

Чудинская подчеркнула опасность транзиторных ишемических атак, когда симптомы проходят самостоятельно. Исчезновение признаков не означает выздоровление: такие эпизоды часто предшествуют полноценному инсульту. Для снижения рисков врач советует контролировать артериальное давление, уровень холестерина, пульс и сахар в крови. Также важны отказ от курения, достаточный сон и регулярная физическая активность, например ходьба.

При подозрении на инсульт медик запретила давать пострадавшему еду, воду или лекарства до приезда бригады скорой помощи. Нужно обеспечить человеку покой, а при потере сознания — следить за дыханием.