Инвалидность хотят продлевать автоматически: кому больше не придется каждый год доказывать, что ты болен

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили автоматически продлевать установленную инвалидность без регулярного переосвидетельствования. Обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости .

Авторы инициативы считают целесообразным перейти от обязательного периодического подтверждения инвалидности к бессрочному сохранению статуса после его первичного установления. В таком случае назначенная группа действовала бы автоматически, без необходимости ежегодно или раз в два года заново подтверждать ее.

Для детей категорию «ребенок-инвалид» предлагается сохранять без промежуточных освидетельствований до совершеннолетия. После 18 лет вопрос об установлении группы решался бы по правилам для взрослых.

При этом бессрочное сохранение инвалидности не должно исключать пересмотр группы или полное снятие статуса при объективном изменении состояния здоровья. По мнению депутатов, такой механизм позволит убрать ситуации, когда выплаты, льготы и другие гарантии зависят от своевременного прохождения административной процедуры. Реализация инициативы должна перевести систему от регулярного подтверждения статуса к проактивному принципу его сохранения.