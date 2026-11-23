Инвесторам показали карту: где в Челябинской области можно бесплатно получить землю под строительство туробъектов
Челябинская область выделила 1057 гектаров земли для развития туризма
В Челябинской области в рамках инициативы Росреестра «Земля для туризма» сформирован перечень из 97 земельных участков общей площадью 1057 га. Как сообщает Агентство новостей «Доступ», 11 территорий площадью около 137 га уже переданы инвесторам для возведения туристических объектов.
Проект направлен на создание базы земель, прилегающих к ключевым природным достопримечательностям региона: национальным паркам, горнолыжным трассам, рекам и озерам. Отбором подходящих площадок занимается межведомственный оперативный штаб, включающий специалистов Росреестра, ППК «Роскадастр», представителей региональной власти и местного самоуправления.
Для выбора участка потенциальные инвесторы могут воспользоваться сервисом «Земля для туризма» на портале «Национальная система пространственных данных». Интерактивная карта отображает все доступные для оформления территории, а карточки объектов содержат подробную информацию. Через этот же сервис предусмотрена возможность подачи заявки на оформление прав.