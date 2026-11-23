В Челябинской области в рамках инициативы Росреестра «Земля для туризма» сформирован перечень из 97 земельных участков общей площадью 1057 га. Как сообщает Агентство новостей « Доступ », 11 территорий площадью около 137 га уже переданы инвесторам для возведения туристических объектов.

Проект направлен на создание базы земель, прилегающих к ключевым природным достопримечательностям региона: национальным паркам, горнолыжным трассам, рекам и озерам. Отбором подходящих площадок занимается межведомственный оперативный штаб, включающий специалистов Росреестра, ППК «Роскадастр», представителей региональной власти и местного самоуправления.

Для выбора участка потенциальные инвесторы могут воспользоваться сервисом «Земля для туризма» на портале «Национальная система пространственных данных». Интерактивная карта отображает все доступные для оформления территории, а карточки объектов содержат подробную информацию. Через этот же сервис предусмотрена возможность подачи заявки на оформление прав.