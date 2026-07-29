Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с « Абзацем » предложил ввести административную ответственность для интернет-площадок за размещение объявлений о поиске собутыльников. По его мнению, это должны быть штрафы за каждую такую публикацию, а при систематических нарушениях — блокировка ресурса на территории России.

Кроме того, площадки обязали бы удалять подобные предложения в течение суток после обнаружения или по жалобе пользователей.

Общественник убежден, что нельзя допускать, чтобы интернет использовался для насаждения алкогольной зависимости, а платформы получали прибыль от таких объявлений, не неся ответственности. Сегодня в соцсетях и на сайтах объявлений можно найти сотни предложений о совместном распитии спиртного в барах, кафе или на квартирах. Это не просто знакомство, а популяризация пьянства, которая создает у молодежи иллюзию, будто алкоголь — нормальный способ общения и досуга. По словам Иванова, такие объявления разрушают здоровье, семьи и нравственные устои общества, способствуют распространению алкоголизма и деградации личности.