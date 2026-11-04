«Исключить движение по тротуарам»: Миронов предложил строить отдельные полосы для самокатов

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил развивать в России отдельную сеть дорожных полос для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом он рассказал « Абзацу ». По его словам, это позволит обезопасить пешеходов и исключит рискованные ситуации на тротуарах.

Парламентарий объяснил, что ранее Минтранс поддержал часть поправок партии о безопасности пешеходов на дорогах, однако озвученные изменения пока не затрагивают пользователей маломощных СИМ: они по-прежнему смогут передвигаться в местах скопления пешеходов, и над этим тоже следует работать. Миронов подчеркнул, что движение СИМ по тротуарам нужно в принципе исключить, а для них необходимы специальные полосы и велодорожки — эту сеть надо развивать, в том числе за счет бизнеса, который зарабатывает на аренде и продаже электросамокатов.

Отдельно лидер справедливороссов указал на необходимость проработать вопрос о полном запрете поездок на СИМ для несовершеннолетних: по его мнению, люди, не достигшие 18 лет, не должны иметь права управлять электросамокатами и питбайками. Депутат обратил внимание на неясность формулировок: если пользователи до 16 лет не смогут кататься на улицах, набережных и в парках, то где именно им будет разрешено ездить — во дворах? Эти формулировки, по его словам, нужно уточнять в поправках. Миронов также выступил за полный запрет на езду с детьми и под управлением детей и призвал урегулировать этот вопрос.