Искусные манипуляторы: как телефонные мошенники давят на психику россиян

Специалисты по кибербезопасности раскрыли основные психологические приемы, которые используют телефонные мошенники для манипуляции сознанием жертв.

В интервью РИА Новости представители «Лаборатории Касперского» рассказали, что злоумышленники демонстрируют высокий уровень подготовки, обладают грамотной речью и умело создают атмосферу давления, чтобы достичь своих преступных целей.

Одной из ключевых тактик аферистов является социальная инженерия — мошенники намеренно изолируют потенциальную жертву от окружающих, предлагая «для конфиденциальности» перейти в отдельное помещение.

Злоумышленники активно используют методы запугивания, ссылаясь на несуществующие статьи УК РФ, и создают иллюзию секретности информации, запрещая ее разглашение. В некоторых случаях преступники просят включить видеокамеру, чтобы убедиться в отсутствии посторонних.

Эксперты настоятельно рекомендуют немедленно прекращать любой подозрительный разговор, не передавать конфиденциальные данные, включая коды из СМС-сообщений и push-уведомлений.

При возникновении малейших сомнений следует самостоятельно перезвонить в официальную организацию, от имени которой представляется звонящий, используя проверенные контактные данные.

Ранее МВД предупредило россиян об опасной рассылке в мессенджере о государственных выплатах.