Российская туристка сравнила стоимость отдыха в итальянском Чезенатико с поездкой в Сочи. Своими расчетами она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе « Дзен ».

Путешественница с супругом добиралась до Болоньи из Новосибирска с пересадками в Астане и Стамбуле. Авиабилеты обошлись в ₽60 тыс. Аренда апартаментов в Чезенатико стоила €80 (около ₽8 тыс. за сутки).

Автор отзыва отметила, что отдых ей понравился, а по деньгам его можно сравнить с Сочи, причем Сочи, возможно, окажется дороже. Если не арендовать шезлонг и питаться дома, основные расходы приходятся только на жилье.

Цены на продукты и напитки туристка назвала средними. Бутылка просекко стоила €14 (около ₽1,4 тыс.), чашка эспрессо — €2,5 (около ₽251). Ужин в рыбном ресторане обходился паре в €20–30 (₽2–3 тыс. на человека без алкоголя).