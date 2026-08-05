Иван в топ-200: сколько американцев назвали сына русским именем и кого оно обогнало
РИА Новости: в 2025 году в США родились 2240 мальчиков с именем Иван
Имя Иван прочно закрепилось в числе самых популярных мужских имен в США. По данным американской службы социального обеспечения, которые приводит РИА Новости, в 2025 году на территории страны родились 2240 Иванов, а годом ранее — 2354. Имя вошло в топ-200.
При этом Иван оказался заметно популярнее, чем, например, Дональд — так назвали 395 мальчиков, и Джо — 230 новорожденных. Лидером списка мужских имен стал Лиам, а среди женских имен первое место заняла Оливия.