«Иванушки» снова соберут стадион? Кирилл Андреев раскрыл планы на следующий год

Солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев сообщил, что коллектив планирует в следующем году собрать стадион в Москве. По его словам, выступление может состояться в «Лужниках». Артист отметил, что для такого события нужна хорошая реклама, а музыкальный материал у группы уже есть. Андреев также выразил надежду, что к выступлению появятся новые песни, передает «Абзац».