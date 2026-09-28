«Иванушки» снова соберут стадион? Кирилл Андреев раскрыл планы на следующий год

Кирилл Андреев: «Иванушки» выступят в «Лужниках» в следующем году

Общество

Солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев сообщил, что коллектив планирует в следующем году собрать стадион в Москве. По его словам, выступление может состояться в «Лужниках». Артист отметил, что для такого события нужна хорошая реклама, а музыкальный материал у группы уже есть. Андреев также выразил надежду, что к выступлению появятся новые песни, передает «Абзац».

Певец добавил, что ветераны поп-сцены вновь пользуются популярностью у молодежи. В пример он привел «Руки вверх!», которые, по его словам, снова на пике славы, и «Тату», воссоединившихся для выступлений. Андреев дал интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка».

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