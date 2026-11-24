С начала года в Тверской области исследовали более 250 образцов сельхозпродукции, и свыше 50 из них не соответствовали требованиям качества и безопасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Особое внимание уделяли соцучреждениям, где от питания зависит здоровье детей и людей на попечении государства. Там отобрали 102 пробы, 24 из которых оказались фальсифицированными: 23 молочных продукта и один мясной.

Подделки помогает выявлять искусственный интеллект, интегрированный с системой «Меркурий». Аналитический портал в реальном времени отслеживает нарушения прослеживаемости, соотношение молочного жира и подмену биологического вида. При косвенных признаках фальсификации инспекторы отбирают пробы для лабораторного подтверждения. В ведомстве отметили, что благодаря такому подходу доля фальсификата в обороте региона заметно снизилась.