Житель Карелии Герман Веремеенко стал одним из победителей всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!» и выиграл путешествие по России. Он вошел в сотню лучших среди почти 800 участников. Проект объединяет активную молодежь со всей страны: участники изучают историю и традиции своих регионов, создают собственные туристические маршруты и составляют народную карту достопримечательностей, передает Karelia.news ⁠.

Веремеенко прошел три этапа — региональный, окружной и федеральный. Он выполнил все задания, рассказал о Карелии и объяснил, почему гордится малой родиной. Среди предложенных победителям маршрутов молодой человек выбрал джип-тур с названием «Чем выше горы» и отправился исследовать Дагестан и Чечню. Он увидел знаменитый Сулакский каньон и горное озеро Кезеной-Ам, прошелся по местным водопадам, побывал в старинных горных селах Гуниб и Чох. Также он участвовал в мастер-классах, готовил национальные блюда и знакомился с традициями местных жителей.

По словам Германа, он понял простую вещь: по России обязательно нужно путешествовать и открывать ее для себя. В стране много красивых мест, удивительных людей и уникальных культур, о которых порой даже не знаешь. Домой он возвращается с огромным количеством фотографий, новыми знакомствами, эмоциями и воспоминаниями, которые останутся с ним надолго.