Из 800 участников — в сотню лучших: житель Карелии выиграл джип-тур по Дагестану и Чечне

Karelia.news⁠: житель Карелии выиграл джип-тур по Дагестану и Чечне

Общество

Житель Карелии Герман Веремеенко стал одним из победителей всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!» и выиграл путешествие по России. Он вошел в сотню лучших среди почти 800 участников. Проект объединяет активную молодежь со всей страны: участники изучают историю и традиции своих регионов, создают собственные туристические маршруты и составляют народную карту достопримечательностей, передает Karelia.news ⁠.

Веремеенко прошел три этапа — региональный, окружной и федеральный. Он выполнил все задания, рассказал о Карелии и объяснил, почему гордится малой родиной. Среди предложенных победителям маршрутов молодой человек выбрал джип-тур с названием «Чем выше горы» и отправился исследовать Дагестан и Чечню. Он увидел знаменитый Сулакский каньон и горное озеро Кезеной-Ам, прошелся по местным водопадам, побывал в старинных горных селах Гуниб и Чох. Также он участвовал в мастер-классах, готовил национальные блюда и знакомился с традициями местных жителей.

По словам Германа, он понял простую вещь: по России обязательно нужно путешествовать и открывать ее для себя. В стране много красивых мест, удивительных людей и уникальных культур, о которых порой даже не знаешь. Домой он возвращается с огромным количеством фотографий, новыми знакомствами, эмоциями и воспоминаниями, которые останутся с ним надолго.

Читайте также

Пенсионные накопления можно передать по наследству: как это работает

Пенсионные накопления можно передать по наследству: как это работает

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 23 сентября: последние новости, сколько дронов сбито, сколько пострадали

Ходить стало удобнее: в Куровском обновили пешеходные тротуары

Ходить стало удобнее: в Куровском обновили пешеходные тротуары

«102 тысячи рублей в месяц». Москва и Подмосковье возглавили рейтинг по доходам населения

«102 тысячи рублей в месяц». Москва и Подмосковье возглавили рейтинг по доходам населения

Фокусники из Долгопрудного победили на фестивале магии

Фокусники из Долгопрудного победили на фестивале магии

Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18:00 составила 19,67%

Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18:00 составила 19,67%

Россияне стали чаще обращаться к ИИ за советами перед покупками

Россияне стали чаще обращаться к ИИ за советами перед покупками

«Единая Россия»: Каждый голос на выборах — это вклад в защиту нашей истории и ценностей

«Единая Россия»: Каждый голос на выборах — это вклад в защиту нашей истории и ценностей

Кондратюк пошел до конца: фигурист подал апелляцию в CAS из-за нейтрального статуса

Работают 44 участка: Долгопрудный активно включился в выборы

Работают 44 участка: Долгопрудный активно включился в выборы

Красногорцы и местная колдунья отучили любителей халявы обдирать клумбы

Красногорцы и местная колдунья отучили любителей халявы обдирать клумбы

Ученые назвали «золотую середину» сна: именно столько часов может быть связано с медленным старением

Добавьте mosregtoday.ru в избранное