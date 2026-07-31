Из Чегема в Сухум педалями: 42-летний любитель журналистики бросил машину и поехал на велосипеде

42-летний IT-специалист и любитель журналистики Мухамед Гонов из Кабардино-Балкарии за семь дней преодолел на велосипеде 900 километров, добравшись из Чегема до Сухума. Своей целью он назвал желание показать красоту Абхазии и гостеприимство ее жителей, пообщаться с людьми и снять дорогу. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам путешественника, ранее он бывал в Абхазии на машине, но прочувствовать природу по-настоящему смог только во время велопоездки. Из Сухума он отправился на высокогорное озеро Рица в Гагрском районе, откуда вернется домой уже на автомобиле. Решение отправиться в велопутешествие Гонов принял после участия в первом этапе российско-абхазского молодежного форума в Нальчике в начале мая. Второй этап форума пройдет осенью в Сухуме.